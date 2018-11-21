На железнодорожном вокзале Самара можно проголосовать за «Великие имена России»

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11 октября 2018 года стартовал общенациональный конкурс «Великие имена России».В период с 15 по 30 ноября 2018 года на вокзале города-участника проекта «Великие имена России» Самара Куйбышевской железной дороги размещен мобильный пункт голосования, а также организована работа волонтеров.Идея конкурса – путем народного голосования выбрать имена выдающихся соотечественников, которые дополнят официальные наименования 47 аэропортам страны. В качестве претендентов предложены имена С.П. Королева, Н.Д. Кузнецова, Э.А. Рязанова, А.Н. Туполева и других великих деятелей.Найти пункты голосования на вокзалах можно по брендированным стойкам «Великие имена России». За каждой из них работают волонтеры, которые помогут желающим проголосовать и ответят на их вопросы. Голосование проходит по принципу «один человек – один голос», при этом выбирать имя разрешено для любого из 47 аэропортов. По словам организаторов, весь процесс голосования займет 1-2 минуты.Пункты для голосования проекта «Великие имена России» открыты на 34 вокзалах ОАО «РЖД»: в Москве (Белорусский, Киевский и Павелецкий вокзалы), Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске и других.Итоги конкурса будут подведены 5 декабря.