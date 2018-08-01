На вокзале Самара пройдет флешмоб студенческих отрядов проводников

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3 августа АО «Федеральная пассажирская компания» и МООО «Российские студенческие отряды» проведут Всероссийский флешмоб студенческих отрядов проводников. Мероприятие приурочено к празднованию Дня железнодорожника, который отмечается ежегодно в первое воскресенье августа.Танцевальный флешмоб состоится на 11 крупных железнодорожных вокзалах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Адлере, Владивостоке, Екатеринбурге, Ижевске, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Новороссийске и Челябинске.В мероприятии на железнодорожном вокзале Самары примут участие около 50 представителей Российских Студенческих Отрядов. Всего планируется, что Всероссийский флешмоб объединит более 2 000 студентов, работающих в летний период проводниками в поездах дальнего следования.Мероприятие пройдет с 11:00 до 12:00. Состоится исполнение бойцами студенческих отрядов танцевального номера, музыкальная часть мероприятия.