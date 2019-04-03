На военном параде в Самаре впервые пройдут бронемашины БМП-2М

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На военном параде в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые по главной площади Самары пройдут модернизированные бронемашины БМП-2М, стоящие на вооружении мотострелкового соединения Центрального военного округа.БМП-2М имеет более развитую систему управления огнем и усиленный комплекс вооружения. Помимо 30-мм автоматической пушки со спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ бронемашина усилена противотанковым ракетным комплексом «Атака».В этом году военная техника на параде также будет представлена пикапами УАЗ «Патриот», бронеавтомобилями «Тигр», ОТРК «Искандер-М», зенитными ракетными комплексами С-300, самоходными гаубицами «Мста-С», танками Т-72Б3, бронетранспортерами БТР-82А, реактивными системами залпового огня БМ-21 «Град» и другой техникой.