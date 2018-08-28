На самарской набережной пройдет фестиваль молодежных достижений региона

108

8 сентября на второй очереди набережной Самары в рамках празднования 100-летия университетского образования в регионе состоится фестиваль молодежных достижений.На территории от ЦСК ВВС до Полевого спуска разместятся научно-образовательные площадки самарских вузов. Они будут работать С 15:00 до 17:30 . Гостей ждут интерактивные выставки, мастер-классы. Они смогут познакомиться с работой самых разных направлений, от ракетостроения до психологии, и даже смогут собрать и разобрать автомат Калашникова на скорость.