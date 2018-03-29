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На самарских дорогах станет больше зеленого цвета: ОНФ запускает всероссийский конкурс видеороликов

29 марта 2018 12:47
64
На самарских дорогах станет больше зеленого цвета: ОНФ запускает всероссийский конкурс видеороликов
Цель конкурса – обратить внимание общественности и чиновников на проблемы качества дорог и безопасности дорожного движения.

Общероссийский народный фронт объявил о запуске конкурса видеороликов «Дорогам - зеленый цвет», в рамках которого каждый желающий может рассказать о дорожной проблеме в своем населенном пункте. Цель конкурса – обратить внимание общественности и чиновников на проблемы качества дорог и безопасности дорожного движения, а также привлечь новых пользователей ресурса «Карта убитых дорог» ОНФ.
В ОНФ рассказали, что участники конкурса должны представить видеоролики о дорогах, добавленных на «Карту убитых дорог» ОНФ (www.dorogi-onf.ru). Это могут быть, как истории о том, как местные власти отремонтировали дорогу после того, как она появилась на интерактивной карте, так и ролики с призывом обратить внимание на проблемный участок. Сюжет ролика ограничивается лишь воображением и креативностью автора. Единственное условие – он должен быть связан с дорожной тематикой. При этом, условия конкурса не запрещают использовать графические редакторы.
Участником конкурса может стать любой совершеннолетний гражданин, причем у ролика может быть, как один автор, так и авторский коллектив.
Работы принимаются со 2 по 29 апреля 2018 года.

Все желающие должны разместить видеоролики, хронометраж которых не превышает 90 секунд, на выбор на одном из видеохостингов - Youtube, Vimeo или в социальных сетях VK, Facebook. Ссылка на видеоролик – она должна быть рабочей до 31 декабря 2018 года – передается в Оргкомитет конкурса вместе с заявкой по электронной почте konkurs@dorogi-onf.ru. В заявке надо обязательно указать ссылку на сайте www.dorogi-onf.ru на ту дорогу, речь о которой идет в ролике.
Все технические требования к оформлению видеороликов будут указаны в положении о конкурсе, которое будет опубликовано на сайте www.dorogi-onf.ru не позднее 1 апреля. Видеоролики, прошедшие регистрацию, будут публиковаться в группах проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» в социальных сетях. Организаторы подчеркнули, что ролики перед публикацией обязательно будут проходить премодерацию, и участникам могут отказать в публикации без объяснения причин.

«Важно, что конкурс будет всероссийским – мы приглашаем к участию жителей всех уголков нашей страны. В роликах может быть любое количество людей в кадре: зовите, пожалуйста, друзей, коллег, родных. В сюжетах мы приветствуем экспрессивную подачу – сообщайте всё, что у вас накипело на душе и используйте совершенно любой реквизит – кроме автомобилей, там может фигурировать все, что угодно, что поможет вам донести до зрителей главную идею. Главное, чтобы это не нарушало российское законодательство и правила дорожного движения», - рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

Итоги конкурса будут объявлены 14 мая, информация о победителях появится на сайте и в социальных сетях проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог».
Для победителей подготовили ценные призы.
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Комментарии



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