На сайте Федеральной службы судебных приставов создан новый сервис по борьбе с коррупцией
4 марта 2019 10:57
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Интерактивный ресурс на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов (http://fssprus.ru) поможет посетителям информационного ресурса узнать, как не стать жертвой коррупционера и самим не вступить на преступный путь.
Раздел сайта ФССП России создан для тех, кто не хочет поощрять «нечистых» на руку служащих, и сам следует букве закона. Специальная памятка рассказывает, как себя вести и куда обратиться, если гражданин столкнулся с проявлениями коррупции. Кроме того, в разделе доступным языком с описанием конкретных ситуаций разъяснены положения законодательства в сфере противодействия коррупции.
Гражданина должно насторожить поступившее ему предложение от должностного лица или иного человека об оплате суммы долга или его части долга на банковскую карту либо осуществить погашение задолженности иным способом с указанием банковских реквизитов, не соответствующих реквизитам, указанным в постановлении.
Гражданам, у которых вымогают «вознаграждение», рекомендуется следующий алгоритм действий: выслушать вымогателя, отложить разговор под любым предлогом,не выражая явного согласия дать взятку, и сообщить о данном факте по телефону доверия Управления ФССП России по Самарской области 8 (846) 266-54-89 либо в правоохранительные органы.
ФССП России также призывает граждан не предлагать взятки ее сотрудникам. В этом случае обратившийся сам совершает преступление, предусмотренное статьей 291 «Дача взятки» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Всего в 2018 году по уведомлениям федеральных государственных гражданских служащих ФССП России возбуждены уголовные дела в отношении 89 граждан, предложивших должностному лицу Службы взятку, из которых 2 гражданина являются жителями Самарской области. По материалам подразделений противодействия коррупции территориальных органов ФССП России возбуждены уголовные дела по ст. 290 УК РФ «Получение взятки» в отношении 28 работников ведомства.
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