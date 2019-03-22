На реках и водоёмах Самарской области начал таять лед
22 марта 2019 10:52
113
В Самарскую область пришло потепление. По информации Приволжского УГМС, в ближайшую неделю температура воздуха днём поднимется от +1 до +6 градусов. На реках и озерах активно тает лед, так что выходить на него стало небезопасно. И это добавило головной боли инспекторам регионального МЧС. Они следят за толщиной ледяного покрова, а на самарской набережной проводят беседы с теми, кто решает прогуляться по Волге. Инспекторы регионального управления МЧС на набережной Самары раздают памятки по безопасному поведению на льду. Особое внимание к лыжникам, пишет ТРК "Терра".
Профилактические беседы с любителями погулять по начинающим оттаивать рекам инспекторы МЧС сейчас проводят по всей области. С приходом тепла лед на реках и озерах теряет прочность. Для того, чтобы выдержать вес одного человека, его толщина должна быть не менее 7 сантиметров, сейчас она в полтора-два раза меньше.
- Прежде всего, нужно пользоваться здравым смыслом — не следует пробовать прочность льда ударом ноги, как многие любят это делать. Также лёд можно визуально оценить на прочность. Если это лёд более светлого, желтоватого оттенка — он более крепкий, чем лёд, который темного цвета, - рассказал руководитель инспекторского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Самарской области» Денис Форрат.
Всего за прошедшую зиму и начавшуюся весну в Самарской области произошло два случая провалов под лёд. Оба они закончились благополучно, никто не пострадал. В МЧС отмечают - через неделю наступят школьные каникулы, так что оставшиеся без присмотра дети могут подвергаться дополнительной опасности.
- Хочу обратить внимание родителей, чтобы провели беседы с детьми, что выход на лёд небезопасен. Прокатиться на льдине как в мультике — это небезопасно, вода очень холодная. Даже если человек просто провалился и его спасли — всё равно есть угроза заболеть, получить воспаление легких. Поэтому это небезопасно, - отметила главный государственный инспектор по маломерным судам Самарской области Анна Третьякова.
Внимательным стоит быть и рыбакам, которые, как правило, выходят на лёд, что называется, «до последнего». Однако если несчастный случай всё же произошел, то в первую очередь не надо паниковать, делать делать резкие движения и обламывать кромку. Следует принять горизонтальное положение, упираясь ногами в край провала и вытащить сначала одну ногу, затем вторую. Выбираться лучше всего таким же способом, каким садятся на подоконники — то есть спиной. После сразу отползти от воды как можно дальше.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
22 марта 2019 15:32
У древних башкир, приход весны отмечался праздником «Карга туй». Люди встречали его песнями, танцами, проводились традиционные игры. Социум
8
22 марта 2019 14:53
Цель фестиваля – приобщение детской и юношеской аудитории к русской и зарубежной классической литературе, современной драматургии, создание условий для их... Социум
47
22 марта 2019 14:36
Недобросовестные компании, простые граждане, осуществляя подкопы или рытье траншей, грубо нарушают Правила охраны газораспределительных сетей. Социум
64
Здравоохранение
22 марта 2019 12:50
Филиал находится в центре Волгаря в шаговой доступности для всех жителей. Здравоохранение
101
22 марта 2019 11:57
Участникам с собой необходимо иметь страховой медицинский полис и паспорт. Здравоохранение
140
22 марта 2019 10:15
Горожан ждут 25 марта. Здравоохранение
124
Новости медицины
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
386
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
480
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
766
Туризм
13 марта 2019 10:59
Реже всего российские туристы вступали в драку с персоналом отеля или другими отдыхающими. Туризм
596
13 марта 2019 09:47
Если закон о хостелах вступит в силу в таком виде, в каком он был принят Госдумой, это приведет к потере рабочих мест, беспокоятся предприниматели. Туризм
552
12 марта 2019 11:34
Он стал победителем в номинации «Лучший портал туристского информационного центра». Туризм
578
Образование
21 марта 2019 18:10
Абитуриенты смогут побывать в лабораториях Политеха, посетить открытые лекции, поучаствовать в интеллектуальных играх, пообщаться с преподавателями и... Образование
272
20 марта 2019 14:55
1 апреля стартует второй этап всероссийского конкурса «Универсум». Образование
345
20 марта 2019 11:24
В Самарской области на участие в нем подали заявления 304 человека. Образование
328
Культура
22 марта 2019 13:25
Организаторы акции призывают молодежь ходить в театр. Культура
74
22 марта 2019 11:38
По окончании творческой встречи представители Аксаковского движения пригласили посетить еще одну любопытную выставку. Культура
100
22 марта 2019 10:55
Начало мероприятия в 14.00. Культура
116
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
363
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
599
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1052
Видео
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
121
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
233
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
521
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
509
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
961
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
677
Фоторепортажи
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
607
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
761
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1722
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1932
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1094
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
909
Мероприятия