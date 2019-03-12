На полную заботу о красоте жительнице Самары хватит 5 200 рублей
12 марта 2019 11:45
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Эксперты Авито проанализировали рынок услуг красоты в Самаре и узнали, что самой популярной из них является забота о ногтях – это совпадает и с общероссийским трендом. «Пакет» из пяти услуг красоты обойдется жительницам города в 5 200 рублей – это на 1% дороже, чем годом ранее.
В 2019 году жительницы города больше всего интересуются маникюром и педикюром, на которые приходится почти половина спроса. На последнем месте по популярности пока что СПА-услуги с долей 8%.
В целом по России самой популярной услугой стали маникюр и педикюр (53%), а наименее популярной – СПА (7%).
Весь комплекс рассматриваемых услуг в городе стоит в среднем 5 200 рублей.
В целом по России он подорожал за год на 3% и сейчас составляет в среднем 5 500 рублей.
За год воспользоваться услугами стало дороже в 12 из 23 рассматриваемых крупных городов. Минимальное подорожание случилось в Самаре (+1%), а максимальное – в Иркутске (+37%). А в 7 городах цены снизились: от -3% в Воронеже, Казани и Санкт-Петербурге до -11% в Нижнем Новгороде. Еще в четырех: Челябинске, Москве, Барнауле и Ростове-на-Дону – стоимость не изменилась. Таким образом, в настоящее время дешевле всего эти услуги обойдутся жительницам Тольятти и Ижевска – в среднем в 3 700 рублей, а дороже всего за них заплатят москвички – 8 700 рублей.
Дороже всего отдельные услуги обойдутся в Москве – косметология и эпиляция за 957 рублей, макияж за 1 706 рублей, СПА-услуги за 3 386 рублей и парикмахер за 1 791 рубль. Исключением стали маникюр и педикюр, по которым лидирует Санкт-Петербург – 814 рублей.
Дешевле всего косметология и эпиляция стоят в Перми – 401 рубль, макияж – в Ульяновске – 771 рубль, СПА-услуги – в Барнауле – 781 рубль, а маникюр и педикюр и парикмахер – в Тольятти – 523 рубля и 945 рублей соответственно.
Фото: pixabay.com
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