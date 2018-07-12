На официальном сайте ФНС России размещен электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
12 июля 2018 12:50
119
На официальном сайте ФНС России www.nalog.ru размещен электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», позволяющий налогоплательщику:
- получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;
- контролировать состояние расчетов с бюджетом;
- получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей;
- оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;
- отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ;
- обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.
Для доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» налогоплательщик должен лично обратиться в любую инспекцию ФНС России независимо от места постановки на учет для получения персонального логина и пароля (подать заявление на подключение к сервису можно через сайт www.nalog.ru).
Необходимо обратить внимание, что неуплата или несвоевременная уплата налогов по налоговому уведомлению может повлечь:
- начисление пеней;
- привлечение к ответственности в виде штрафа;
- взыскание задолженности по налогу (недоимки), а также пеней и штрафа через суд.
Если у Вас есть имущество, которое облагается налогом, но Вам не пришло в срок налоговое уведомление, можете обратиться в налоговую инспекцию для выяснения причин неполучения уведомления.
При этом Вы обязаны до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (годом), представить в налоговый орган сообщение о каждом объекте налогообложения, по которому не было получено налоговое уведомление. Данное сообщение не представляется в налоговый орган, если Вы ранее получали налоговое уведомление в отношении конкретного объекта налогообложения либо не получали его в связи с предоставлением Вам налоговой льготы.
В некоторых случаях возможны проблемы с почтовой доставкой письма. Однако до получения уведомления уплачивать налог Вы не обязаны. Также следует отметить, что если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 руб., налоговое уведомление Вам не направляется. Однако уведомление с суммой налога менее 100 руб. в любом случае Вам направят в том году, по окончании которого налоговый орган теряет право его направить (три предшествующих года).
Подробную информацию по срокам уплаты и действующим льготам можно узнать на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в интернет - сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» или обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
12 июля 2018 17:55
В нем примут участие ветераны военнослужащие, кадеты ГБОУ СОШ с. Челно-Вершины, военно-патриотический клуб «Норд», спортивные команды городов и районов... Социум
39
12 июля 2018 17:38
Помимо товаров с признаками контрафактности, маркированных всемирно растиражированным товарным знаком FIFA, самарским таможенникам пришлось столкнуться с... Социум
72
Здравоохранение
11 июля 2018 23:59
Ученый призывает прекратить в России «сбор данных «на коленке» и подчеркивает, что официальная информация об успехах в ранней выявляемости... Здравоохранение
438
11 июля 2018 17:29
В 2018 году заработала программа «Земский фельдшер»: медработники, которые придут на работу в фельдшерско-акушерские пункты и отделения... Здравоохранение
256
11 июля 2018 14:24
Также министр здравоохранения рассказывала, какие меры нужно принять, чтобы увеличить среднюю продолжительность жизни в России до 80 лет. Здравоохранение
243
Новости медицины
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
275
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
255
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
257
Туризм
11 июля 2018 13:25
Ростуризм опубликовал обновленный черный список гостиниц, завышающих цены в период Чемпионата мира по футболу. Туризм
262
9 июля 2018 13:28
Компании переходят под франшизы крупных брендов, которые не считаются проблемными. Туризм
359
9 июля 2018 13:22
Время в пути составляет 51 час 09 минут. Туризм
578
Образование
12 июля 2018 16:02
«Конкурс грантов Росмолодежи – это еще одна возможность для развития не только образовательных организаций, но и для самой молодежи. Такой... Образование
112
12 июля 2018 14:40
На участие в Конкурсе было подано 2523 заявок от 380 вузов страны. Образование
125
12 июля 2018 10:19
Завершается работа над созданием его концепции. Образование
172
Культура
12 июля 2018 12:45
Для участников встречи будет проведена экскурсия по библиотеке и выставке, показаны ролики. Культура
145
12 июля 2018 11:40
На праздник прибудут гости из соседних регионов. Культура
149
11 июля 2018 16:08
Билеты в продаже! Культура
262
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
820
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1090
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1067
Видео
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
182
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
279
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
472
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2001
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2425
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
961
Фоторепортажи
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
864
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2577
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1638
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2815
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
229
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
580
Мероприятия