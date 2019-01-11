На новогодние гуляния в праздники вышли 130 тысяч самарцев

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Всего в праздничных городских мероприятиях приняли участие 130 тысяч жителей и гостей столицы региона.Более 21 тыс. человек побывали в резиденции Деда Мороза, 8 тыс. человек в тереме Снегурочки. 5 тысяч писем было отправлено Деду Морозу, сообщает региональный департамент информационной политики в соцсети «Твиттер» - в резиденции Деда Мороза побывали более 21 тысячи человек.В тереме Снегурочки — 8 тысяч человек.Деду Морозу было отправлено пять тысяч писем.