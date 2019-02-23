На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО

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Сегодня, 23 февраля в рамках празднования Дня защитника Отечества на 1-й очереди набережной в Самаре прошла военно-патриотическая акция «Готов к защите Отечества». Горожане увидели показательные прыжки с самолета парашютистов ДОСААФ России на точность приземления, показательные бои спецназовцев, работу кинологов и служебных собак. Многочисленным зрителям представили реконструкцию древнерусских поединков, угостили блюдами армейской полевой кухни.Несмотря на довольно холодную погоду, самарцы с удовольствием принимали участие в празднике.Для взрослых и маленьких посетителей звучали концертные номера, работали площадки по автомодельным видам спорта, тир для стрельбы из лука и площадки Самарского окружного казачьего общества, выставки ретро-автомобилей, военной техники и средств связи, техники МЧС России, Росгвардии, МВД России и ДОСААФ России, спортивных мотоциклов, автомоделей, судомоделей и авиамоделей.Поисковое движение России представило находки времен Великой Отечественной войны - обломки снарядов, проржавевшие каски, фляги солдат, и многое другое.Фото: Дильдина Светлана