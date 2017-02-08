На автодорогах Самарской области работают мобильные пункты обогрева

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Согласно прогнозу ФГБУ «Приволжское УГМС» в период с 7 по 12 февраля местами по Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9°С и более. В связи с неблагоприятным прогнозом погоды принято решение открыть мобильные пункты обогрева на двух автодорогах области.От Главного управления МЧС России по Самарской области (ФГКУ «31 отряд федеральной противопожарной службы») пункт обогрева располагается на 974 км федеральной трассы М-5, от Волжского спасательного центра МЧС России - на автодороге «Самара-Саратов» в м.р. Волжский.Пункты обогрева обеспечены всем необходимым, в том числе медицинской аптечкой. Для водителей и пассажиров транспортных средств предусмотрен горячий чай. Есть возможность подзарядки мобильных устройств.Главное управление МЧС России по Самарской области призывает жителей региона по возможности воздерживаться от перемещения на личном транспорте, проявлять осторожность при движении в условиях плохой видимости.