На Землю обрушился настоящий космический шторм
24 июля 2018 12:52
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На Землю обрушился настоящий космический шторм, сообщили РИА Новости в Физическом институте имени Лебедева РАН. Пик магнитной бури как раз приходится на эти часы – метеочувствительным людям придется быть осторожными.
Подобные энергетические возмущения также способны повлиять на системы управления космическими аппаратами, а на высоких широтах могут вызвать северные сияния.
Такие геомагнитные излучения не самые мощные, однако медики рекомендуют воздержаться от сильных физических и умственных нагрузок и быть аккуратнее за рулем.
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