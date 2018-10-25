На Самарском авиационном заводе «Авиакор» спустя 50 лет откроют «капсулу времени».

93

29 октября на Самарском авиационном заводе «Авиакор» на мероприятии, посвященном 100-летию ВЛКСМ, торжественно вскроют капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года коллективу завода 2018 года.Капсула времени 50 лет «ждала» своего вскрытия в монументе Комсомольской Славы. Закладку документа комсомольцы - передовики производства приурочили к 50-летию ВЛКСМ. Комсомольцы завещали вскрыть капсулу именно в 2018 году, в год столетнего юбилея.Приглашены ветераны комсомольского движения, передовики производства и члены Совета молодежи предприятия.Текст послания будет торжественно зачитан и передан на хранение в музей Самарского авиационного завода, где каждый желающий сможет с ним ознакомиться.В дань уважения героической молодежи 60-х к монументу Комсомольской Славы будут возложены цветы.