На "Самара Арене" предложили провести "Рок над Волгой"
23 июля 2018 10:17
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Самарский блогер Дмитрий Котуков в твиттере предложил вернуть в город фестиваль "Рок над Волгой" и проводить его на стадионе, построенном для матчей чемпионата мира по футболу.
В настоящее время решается, как использовать после завершения мундиаля огромный спортивный объект, пишет Самру.ру.
"Давайте спросим аудиторию твиттера, - отреагировал на предложение блогера врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. - Что вы думаете о таком формате?".
"Мы работаем над этим вопросом уже", - написал, в свою очередь, глава региона Дмитрий Азаров.
"Рок над Волгой" проводился в Самаре с 2009 по 2013 год. Последний фестиваль собрал на своей площадке 692 тысячи человек со всей России. Отметим, стадион "Самара Арена" способен вместить только 45 тысяч человек.
В конце 2017 года фестивалем интересовались в других регионах, на что Азаров ответил "Не отдадим".
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