На Мехзаводе в Самаре обсудят вырубку леса Состоится встреча с членами ОНФ.

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24 февраля в воскресенье, в 13.00 часов в МОУ школа № 103, фойе2 этаж (Самарская область, п. Мехзавод, 4-й квартал, д.10) пройдетвстреча членов регионального отделения ОНФ с гражданами Красноглинскогорайона г. Самары, проживающих в ЖК «Новая Самара», по вопросам:1. вырубка леса вдоль Красноглинского шоссе и редких голубых елей вдольМосковского шоссе, за д.38;2. отсутствие парка, сквера и зон отдыха наданной территории;3. отсутствие парковок/паркингов для автовладельцев;4. строительство сквозной дороги через жилищный комплекс;5.строительство школы и других социальных объектов;6. участие микрорайона, сообщает Самарское реготделение ОНФ.