На Медиафорум поедут 8 лауреатов конкурса ОНФ из Самарской области

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На заседании Центрального штаба Общероссийского народного фронта, который состоялся 15 февраля в Москве, обсудили предстоящий Медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость».Он пройдет в Калининграде с 28 февраля по 2 марта. В работе форума примут участие более 500 человек: лауреаты конкурса журналистских работ «Правда и справедливость» и конкурса Союза журналистов России «Почему я иду на выборы», журналисты, блогеры, главные редакторы и руководители федеральных СМИ. Приглашены также главы профильных министерств и ведомств.Награждение лауреатов конкурса журналистских работ «Правда и справедливость» состоится в первый день работы форума. На следующий день будет организована работа профильных площадок, на которых журналисты обсудят вопросы и проблемы региональных печатных изданий, интернет-СМИ, а также телеканалов. В заключительный день медиафорума, 2 марта, состоится пленарное заседание.В Медиафоруме примут участие журналисты Самарской области. Это представители печатных и электронных СМИ, блогеры.В ходе мероприятия журналисты смогут обратиться в консультационную приемную Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, а также познакомиться с выставкой, на которой будут представлены стенды с информацией о деятельности проектов движения - «Дорожная инспекция ОНФ∕ Карта убитых дорог», «За честные закупки», Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, Центра мониторинга благоустройства городской среды, а также площадки «Молодежка ОНФ».«На Медиафоруме соберутся самые активные и неравнодушные журналисты, которые всегда держат руку на пульсе. Мы вместе обсудим проблемы, которые сегодня волнуют регионы. Будет возможность задать вопросы известным людям из медиасферы и представителям органов власти. Традиционно самые острые вопросы мы озвучиваем лично лидеру ОНФ Владимиру Владимировичу Путину, если его график позволяет принять участие в Медиафоруме», - заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.