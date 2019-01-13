На Ленинградской в Самаре пели колядки

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Колядки на Ленинградской состоялись, сообщает в твиттере администрация города. Было весело и снежно. Вместе с участниками народных гуляний колядовали и тракторы, чтобы праздник получился на широкую ногу. Так что все желающие смогли станцевать кадриль, не утопая по колено в снегу. С праздником, Самара! Со Святками!