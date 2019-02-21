Мужчины Самары мечтают о гаджетах и авто, но получат дезодорант
21 февраля 2019 09:53
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Эксперты Авито провел опрос, чтобы узнать, что женщины планируют дарить ко Дню защитника Отечества.
В 2019 году поздравить сильный пол с Днем защитника Отечества в Самаре собираются 94% опрошенных женщин: это на 11 процентных пунктов больше, чем годом ранее. В целом по стране показатель практически такой же: 93%.
Согласно ответам женщин, большинство мужчин получит на День защитника Отечества средства для ухода за телом (24%), чуть меньше – одежду и обувь (23%). Следом идут подарочные сертификаты (22%) и носки (17%). А вот 2% достанется автомобиль! В целом по стране первую тройку в рейтинге подарков от женщин также заняли средства для ухода за телом (25%), одежда и обувь (23%) и подарочные сертификаты (16%).
При этом сами мужчины в первую очередь хотели бы получить в подарок гаджет (25%), автомобиль (24%), часы (22%), товары для спорта (21%). Дезодорант и т.п., а также подарочный сертификат нужны 15%, а носкам и нижнему белью обрадуются 7%. По всей России мужчины в первую очередь мечтают также о гаджете (26%), часах (25%) и автомобиле (22%).
Примечательно, что ожидания и реальность совпали в отношении домашних питомцев. И мужчины, и женщины поставили их на 12-е место.
Также респондентки поделились с Авито собственными вариантами подарков, среди которых: «букет из вобл», «что-то для авто», «парфюм», «полет в Дубай», «перфоратор», «сладости», «мангал», «билет на концерт, в театр», «костюм для рыбалки», «инструменты» и, конечно же, «себя».
Большинство женщин (45%) признались, что на подарок они выделили не более 1 тысячи рублей. Следом идет сумма от 1 до 3 тысяч рублей (37%). Каждая десятая респондентка (9%) рассчитывает потратить 3-5 тысяч рублей. Отдать за подарок 5-10 тысяч рублей готовы только 3% опрошенных, больше 10 тысяч – 1%. Остальные 5% пока не готовы определиться с суммой.
В целом по стране первое место также занял вариант «до тысячи рублей» (42%), «от тысячи до трех» стал вторым (38%).
В прошлом году большинство мужчин в городе получили в подарок дезодорант и пену для бритья (42%), носки (23%), одежду и обувь (14%). Зато 2%, согласно опросу, стали владельцами новых автомобилей, а 1% – домашних животных. Кроме того, среди подарков оказались «блесна», «кружка», «деньги», «набор монет», «портмоне», «праздничный обед», «электробритва», «электролобзик», «перфоратор». Довольны подарками остались 74% представителей сильного пола.
Опрошенные представители сильного пола рассказали Авито, что ожидают получить в подарок «аксессуары в автомобиль», «инструменты», «игровую приставку», «футбольный мяч», «новые хрустящие купюры» или просто «уделенное время и пару ласковых слов».
Фото: pixabay.com
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