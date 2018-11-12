Музей Эльдара Рязанова в Самаре приглашает отметить день рождения всеми любимого режиссера

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Музей Эльдара Рязанова приглашает отметить день рождения всеми любимого режиссера в доме, где он родился. В 2018 году Эльдару Александровичу исполнился бы 91 год.Гостей приглашают принять участие в:акции – День дарения. Музей ждет горожан, которые могут передать в дар предметы советской эпохи. В будущем они будут представлены в новой музейной экспозиции.музейном квесте. Его участники окунутся в атмосферу отечественного кинематографа, изучая предметы экспозиции музея (12+).Всех гостей в этот день в музее ожидает музыкальный презент!Стоимость входного билета 150 руб.Бесплатный вход для тех, кто родился 18 ноября (при наличии подтверждающего документа).Обладатели входного билета в музей 18 ноября получают скидку 20% на все меню в кафе «Белая чашка» (White cup), ул. Красноармейская, 1518 ноября музей открыт с 10:00 до 18:00.