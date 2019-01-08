Морозы в Поволжье приблизились к историческим рекордам
8 января 2019 10:20
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В регионах Поволжья минувшей ночью температура опустилась до –28, приблизившись к рекордной для области отметке –33 градуса. Об этом 8 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
В Самарской области в селе Большая Глушица температура понижалась ночью до –27,5 градуса. В Челно-Вершинах отметка термометра падала до –26, до –24 — в Тольятти. В Самаре ночью было до –23 градусов.
В Саратове температура падала до –17. В селе Пугачеве опускалась до –28, в Перелюбе и Петровске — до –27, до –26 в Александровом Гае и Большом Куте и до –25 в Балаково.
Также морозы ударили по Ульяновску (–25), Пензе (–20), Оренбургу (–22) и Уфе (–23). Отмечается, что средняя температура в январе в Поволжье составляет –9...–11 градусов, пишут "Известия".
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