Молодые профессионалы Самарской области принимают участие в отборочных соревнованиях

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С 15 марта по 30 апреля 2019 года в 20 регионах России пройдут отборочные соревнования на право участия в Финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).Первыми к работе приступят конкурсанты по компетенциям «Промышленный дизайн» и «Хлебопечение» на площадках Свердловской области.В Самарской области в этом году отборочные соревнования пройдут по двум компетенциям «Физическая культура, спорт и фитнес» на базе Тольяттинского социально-педагогического колледжа и «Визуальный мерчендайзинг» на площадке Колледжа технического и художественного образования г.Тольятти.По итогам отборочных соревнований, в которых участвуют лучшие конкурсанты из каждого региона страны, определяется состав участников финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Самарскую область на отборочном этапе представляют 70 участников и 55 экспертов, сообщает пресс-служба облправительства.