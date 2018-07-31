Молодежный форум «iВолга» в Самарской области подошел к «экватору»

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Молодежный форум «iВолга-2018» прошел половину своего пути. За пять дней Форума его участники посетили множество мастер-классов, лекций и воркшопов, пообщались, проявили себя в народных промыслах и спортивных мероприятиях.По признанию организаторов, Форум нынешнего года побил рекорд по числу медийных персон и авторитетных экспертов. Первым почетным гостем «iВолги» стал Глава региона Дмитрий Азаров, торжественно открывший слет. В следующие дни фестивальную поляну посетили депутаты Государственной Думы Евгений Серпер и Михаил Дегтярев. Об особенностях муниципальной политики молодым людям рассказал Глава города Самары Елена Лапушкина. Участники смены «МедиаВолна» принимали в своем шатре секретаря союза журналистов России Юлию Загитову. По видеосвязи к молодежи обратилась ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева. Он поговорила с ребятами о взаимоотношениях СМИ и власти.Большой интерес у участников вызвала лекция главного дизайнера LADA Стива Маттина. За полтора часа гость рассказал о революции в дизайне российских автомобилей и новых концепт-карах автогиганта. Также гостем форума стал главный эрудит Анатолий Вассерман, который поделился своим мнением о политических событиях в современной России, рассказал о своей семье и любви к интеллектуальным играм.Главной темой Форума в этом году стала тема добровольчества и волонтерства. Так, 27 июля в рамках Форума открылся фестиваль «ДоброФест», объединивший всех участников форума для бескорыстных поступков. В рамках фестиваля состоялась лотерея добрых дел и конкурс социальной рекламы. Кроме того, участники Форума подготовили номера для благотворительного концерта, который пройдет 31 июля в 18:00 на спуске около площади Славы. В качестве экспертов 28 июля «iВолгу» посетили председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев и глава движения «Волонтеры победы» Ольга Амельченкова.Набирает обороты и спортивное направление форума. Так, с 27 июля команды всех 9-ти смен принимают участие в открытой спартакиаде Форума, итоги которой подведут 2 августа, в День воздушно-десантных войск. Также на «iВолге» стартовал фестиваль ГТО, в рамках которого все желающие могут проверить свою физическую подготовку.В разгаре Пятый российско-китайский форум «Волга-Янцзы». Он открылся 27 июля в Самарском академическом театре оперы и балеты, а 28-го гости из КНР приехали на фестивальную поляну. Наряду с китайскими гостями участие в мероприятии принимают русские студенты со всех регионов ПФО. В рамках «роскита» действуют пять смен: «Лингвистика и культура», СМИ, «Предпринимательство», «Наука и Инновации», «Культура», «Искусство и туризм». Так же как и другие участники «iВолги», представители «роскита» проходят тренинги, участвуют в мастер-классах и лекциях. Так, перед ними уже выступили доктор исторических наук Глеб Алексушин, корреспондент «Первого канала» Ася Радкевич. Есть у форумчан и собственные проекты. Защита проектных групп состоится 3 августа. Грантовый фонд для «роскита» не предусмотрен, зато участники смогут получить профессиональную консультацию приглашенных экспертов, бесценные деловые и дружеские связи.В центре внимания участников Форума – проектная работа. 30 июля завершился окружной этап конкурса, в котором приняло участие порядка тысячи проектов. Из них эксперты отобрали более 200 работ, которые примут участие в финальном этапе. 3 августа финалисты конкурса будут защищаться перед почетными гостями Форума, которые выберут обладателей грантов. Напомним, авторы, чьи проекты окажутся наиболее перспективными, получат гранты в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Общий грантовый фонд конкурса составляет 10 млн рублей.Форум проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатором выступает Администрация Губернатора Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.