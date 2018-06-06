Молодежный форум ПФО "iВолга-2018" продлил регистрацию участников до 8 июня

Молодежный форум ПФО "iВолга-2018" пройдет с 26 июля по 4 августа 2018 года на традиционной площадке Фестивального парка (Мастрюковские озера) в черте городского округа Самара. Ожидается прибытие более двух тысяч участников. В этом году площадка открыта для российско-китайского форума Волга-Янцзы. Кроме того, на "iВолге-2018" появятся новые смены и направления.Наука и образование;Смена Лига Труда;Поколение добра- центр социальных проектов;Политика и молодежное самоуправление;Культурный БУМ;Ты предприниматель;МедиаВолна;ПАТРИОТ- Волонтёры Победы;Стать участником форума может любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия и подать свой проект на участие в грантовом конкурсе.Форум "iВолга-2018" проводится правительством Самарской области под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Гранты формируются из средств Фонда содействия развитию гражданского общества в ПФО, предусмотрена также поддержка из федеральных средств.В этом году форум состоится в шестой раз. В 2017 году заявки на "iВолгу" уже подали почти 12 тысяч человек, сообщает администрация Тольятти.