«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»

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Участие активистов этого масштабного федерального проекта в самарском празднике обсудил вчера на Съезде ОНФ один из ведущих специалистов по общественной инклюзии в России, самарский общественный деятель, директор «Инклюзивного клуба добровольцев» –Инклюзивный бал – уже традиционное Самарское мероприятие, посвященное социальной и физической реабилитации и адаптации людей через танцы. В течение нескольких репетиций ребята учатся танцам, после чего выступают на главном мероприятии, в том числе и участники на креслах-колясках. VIII Инклюзивный бал состоится 25 декабря в здании музея им. Алабина.Отметим, что «Инклюзивный клуб добровольцев» - ведущая в регионе организация, реализующая самые разные проекты в сфере общественной инклюзии.Инклюзия – это включение людей с инвалидностью в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Это не разовая подачка, после которой в жизни человека ничего не меняется, а приглашение к жизни на равных. Специалисты «Инклюзивного клуб добровольцев» последовательно решают эту задачу с разных сторон, тестируя и развивая всё новые и новые подходы. На данный момент компания подводит итоги двух крупных проектов – «Re:формация возможностей» и «Жизнь в движении».«Re:формация возможностей» – это первая попытка подойти к задаче инклюзии системно, создать некое движение из организаций и активистов, объединённое одной идеей. Проект посвящён информационной, материальной и консультационной поддержке полезных инициатив в сфере общественной инклюзии. Обмен опытом, популяризация удачных практик, поддержка инициатив – вот суть реформации.«Жизнь в Движении» – решает «материальные» проблемы инклюзии. Если реформация – это «душа», то второй проект – «тело». Проект посвящен людям, у которых уже достаточно запала, достаточно активности, но будучи маломобильными, обладая инвалидностью, связанной с опорно-двигательным аппаратом, они просто нуждаются в технических средствах для этого. Суть проекта - это открытие Пункта выдачи инватехники, Где люди с ОВЗ или их родственники могут совершенно бесплатно взять напрокат электроколяску, кресло-коляску активного типа, трости или ходунки и посетить интересное мероприятие, выбраться на встречу, выставку, концерт, экскурсию, или просто на свидание или прогулку. Также в рамках проекта закуплены переносные складные пандусы и ступенькоходы, чтобы решать проблему доступности городской среды, и таким образом помочь не только людям с ОВЗ, но и организаторам мероприятий, желающим расширить свою аудиторию за счет маломобильных граждан.