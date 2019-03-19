Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО

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В Самаре на склоне площади Славы 18 марта прошла общественная акция "Соединяя сердца!", посвящённая 5-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Множество людей разных возрастов собралось на склонах амфитеатра. Гостей ждал концерт, театральные перформансы и уникальная выставка «живых скульптур», представивших узнаваемые символы и объекты Крыма и Самарского региона.Все желающие фотографировались и отправляли в сеть фото с хэштегами #ПередайПриветКрыму и #СоединяяСердца, также имели возможность отправить свои пожелания и поздравления жителям Крыма и Севастополя.К акции присоединился глава Самарской области. Вместе с волонтерами Российского молодежного союза он записал видео с поздравлением для жителей Крыма. "Есть ощущение, что эта Крымская весна всех нас действительно объединила. И это, безусловно, сегодня чувствовали все, кто пришел сюда еще раз вспомнить события, которые объединили нашу страну и всех граждан Российской Федерации", - отметил губернатор.Завершился праздник танцевальным флэшмобом.Фото: Дильдина Светлана.