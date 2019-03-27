Многодетному майору из Тольятти предоставили около 10 млн рублей на покупку жилья

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Многодетному майору отдельной бригады специального назначения Центрального военного округа на торжественном митинге, посвященном 75-летию соединения особого назначения, предоставили субсидию на приобретение или строительства постоянного жилья на 9,2 млн рублей.Торжество прошло накануне на плацу воинской части в Тольятти Самарской области. Военнослужащий получил соответствующее свидетельство из рук начальника Самарского отдела Центррегионжилье Игоря Самсонова и командира бригады полковника Альберта Омарова.В рамках празднования юбилея военнослужащим были вручены более 30 наград, открыты бюсты командиру отряда, который уничтожил более 1 тыс. гитлеровцев в 1945 году, Герою Советского Союза Георгию Дикуну, а также двум участникам контртеррористической операции на Северном Кавказе Героям России старшему лейтенанту Алексею Дергунову и старшине Антону Ушакову. Поздравить военнослужащих с юбилеем приезжал и легендарный ансамбль имени Александрова, сообщает пресс-служба ЦВО.