Министр сельского хозяйства региона с рабочим визитом посетил Самарский государственный аграрный университет

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин с рабочим визитом посетил Самарский государственный аграрный университет. Целью поездки стали сразу два события: торжественное открытие специализированных учебных классов-лабораторий и встреча со студентами выпускных курсов.Учебные аудитории, оснащенные современным наглядно-методическими материалами, и главное – самой техникой, производства предприятий-партнеров ООО «Пегас-Агро» и ТД «Подшипникмаш».Для Самарского ГАУ сотрудничество с производителями техники – не в новинку. Благодаря тесным деловым взаимоотношениям с сельхозтоваропроизводителями и предприятиями-производителями сельскохозяйственной техники, учебные классы стали уже 12 специализированной лабораторией, открытой на базе вуза. Выгода от такого сотрудничества лежит на поверхности: студенты получат качественное образование, предприятия – профессиональных работников.На встречу с Николаем Абашиным пришли студенты выпускных курсов инженерного, агрономического, технологического, экономического факультетов Самарского ГАУ. Глава Минсельхозпрода поблагодарил партнеров вуза: «Предприятия необходимо благодарить не только за сотрудничество, но и за патриотизм, который выражается в подготовке своих специалистов, позиционировании и развитии отрасли отечественного сельхозмашиностроения».Главной темой для обсуждения стали возможности для жизни и работы на селе. Министр рассказал студентам о развитии социальной инфраструктуры – строительстве ФАПов, спортплощадок, дорог и досуговых центров, предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в рамках государственной программы Самарской области «Устойчивое развитие территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». За время реализации на мероприятия госпрограммы было направлено более 3,7 млрд рублей из областного и федерального бюджетов, что позволило добиться значительных результатов. С 2014 по 2018 годы в рамках программы социальную выплату на строительство (приобретение) жилья получили 1,26 тыс. семей сельских жителей, в числе которых молодые семьи и молодые специалисты, построено 28 спортплощадок, 19 ФАПов, реализовано 17 проектов инициатив граждан, 5 проектов комплексного обустройства под компактную жилищную застройку, введено в эксплуатацию 67,8 км водопровода и 43,6 км газопровода, построено 17,5 км дорог.Особой формой поддержки молодых специалистов являются единовременная и ежемесячная денежные выплаты в рамках реализации закона Самарской области 28-ГД «О государственной поддержке кадрового потенциала Самарской области». Согласно нормативно-правовому акту, размер единовременной выплаты составляет 69 тыс. рублей – для молодых специалистов с высшим образованием, 34,5 тыс. рублей – со средним профессиональным. Размер ежемесячной выплаты варьируется от 4 до 11 тыс. рублей.Кроме трудоустройства в сельхозпредприятия после окончания вуза, министр предложил ребятам иную форму занятости – открытие собственного сельскохозяйственного производства. «Сегодня, в рамках реализации нацпроекта по поддержке МСП это особенно актуально. Активно работает программа по грантовой поддержке начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм», сообщает пресс-служба облправительства.