Михаил Бабич открыл первую смену юнармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец»
14 июня 2018 13:11
13 июня 2018 года в Нижегородской области и в Пензе открылась первая смена юнармейского оборонно-спортивного оздоровительного лагеря ПФО «Гвардеец». Ребята из Самарской области отправились в Пензу. В лагерях «Гвардеец» проходят подготовку юноши из всех регионов округа, а также команды воспитанников шести окружных кадетских корпусов ПФО. Всего с начала проекта школу лагерей «Гвардеец» прошли около 4 800 ребят.
Юнармейские оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец», созданные по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича и завоевавшие популярность среди учащихся и их родителей, —являются частью системы патриотического воспитания молодежи, которая выстроена за прошедшие шесть лет в Приволжском федеральном округе.
В этом году в первую смену оба лагеря приняли 360 учеников из 8-9 классов. В течение 18 дней они будут погружаться в атмосферу армейской жизни: пройдут курс общевойсковой и физической подготовки, под руководством опытных наставников будут постигать азы военной науки, в том числе участвовать в настоящих боевых стрельбах. Участников лагеря ждут многочисленные соревнования, конкурсы и обширная культурная программа.
«Такая разнообразная программа с одной стороны – очень напряженная и насыщенная, а с другой стороны она дает возможность отдохнуть. Мне кажется, в этом залог успеха этих лагерей. И, конечно, очень важно, что после завершения подготовки, после прохождения 18-дневного курса ребята чувствуют себя частью большого воинского коллектива, который называется Вооруженные Силы Российской Федерации, потому что они находятся в реальных боевых частях с реальными офицерами, командирами, работают с реальной боевой техникой и самым современным вооружением. Для любого пацана — это предмет гордости», - подчеркнул Михаил Бабич.
В конце смены юноши, прошедшие образовательные и соревновательные программы лагеря «Гвардеец», смогут вступить в ряды движения «Юнармия», созданного в 2016 году по инициативе Президента России Владимира Путина, и принести первую в своей жизни присягу на верность Родине.
Лагерь проводится в две смены по 18 дней. Первая смена — с 12 июня по 29 июня, вторая смена — с 2 июля по 19 июля. В лагерь «Гвардеец-1» направляются группы (команды) из Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Чувашской Республики, Удмуртской Республики, Пермского края, Кировской области, Нижегородской области, команды кадетских корпусов ПФО. «Гвардеец-1» проходит в Нижегородской области на базе 210-го Гвардейского Ковельского Краснознаменного межвидового регионального учебного центра инженерных войск Минобороны России (г. Кстово). В лагерь «Гвардеец-2» направляются представители республики Башкортостан, Республики Мордовия, Оренбургской области, Пензенской области, Самарской области, Саратовской области, Ульяновской области, команды кадетских корпусов ПФО. «Гвардеец-2» проходит на территории филиала ФГКВОУ ВПО «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева» в Пензенской области.
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Комментарии
Социум
14 июня 2018 13:39
Предположительно, съемки начнутся после чемпионата мира по футболу. Социум
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14 июня 2018 13:11
Ребята из Самарской области отправились в Пензу. Социум
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14 июня 2018 12:25
На нее могут обратиться люди в возрасте до 35 лет. Социум
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14 июня 2018 12:07
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