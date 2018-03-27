Международный конкурс театров детской и молодежной моды «Лабиринты моды» пройдет в Самаре

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30 марта в 10.30 в МАУ «Дворец творчества» (пр. Кирова, 145) состоится Международный конкурс театров детской и молодежной моды «Лабиринты моды».Конкурс призван способствовать социально-профессиональному самоопределению и творческому самовыражению личности, поддерживать стремление юных к мастерству, освоению новых оригинальных технологий, содействовать развитию художественно-эстетического вкуса, общей культуры и интеллекта молодого поколения. Ведь каждый конкурс- это еще одна ступенька к радостным открытиям, к творчеству, к победам!Участники конкурса - более 400 юных конкурсантов из 35 театров детской и молодежной моды учреждений общего и дополнительного образования городов Самары, Тольятти, Октябрьска, Сызрани, Новокуйбышевска, Кинеля, а также из Большеглушицкого, Приволжского, Сергиевского, Хворостянского и других районов губернии. В конкурсе также участвуют студенты учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.В программе конкурса:конкурсная демонстрация коллекций одежды;конкурс – дефиле «Звездочки подиума»конкурс авторских эскизных проектов коллекций одежды «Абрис».Конкурс коллекций проводится по номинациям:1. Костюм – реальность.2. Этностиль3. Костюм – художественная идея, сообщает пресс-служба облправительства.