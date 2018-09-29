Месячник гражданской обороны стартует 1 октября в Самарской области

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1-го октября в Самарской области стартует месячник гражданской обороны. В течение месяца будет проведен комплекс различных мероприятий, направленных на повышение информирования населения о системе ГО, современных вызовах и угрозах, средствах индивидуальной защиты и защитных сооружениях, алгоритмах действий в чрезвычайных ситуациях.В деле информирования населения акценты также будут расставлены по различным аспектам ГО. В том числе и по современному пониманию задач гражданской обороны и по реализации системы мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера.Даст начало месячнику гражданской обороны Всероссийская тренировка по ГО. Тренировка будет проводиться в период с 1-го по 3-е октября. Самарская область наравне со всеми субъектами Российской Федерации примет участие в этой тренировке, сообщает облМЧС.