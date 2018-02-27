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Новости /  Общество /  Социум  

Мест, где торгуют рыбой в Самарской области станет меньше

27 февраля 2018 11:47
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Мест, где торгуют рыбой в Самарской области станет меньше
Регион ужесточит штрафы за торговлю рыбой и раками вне разрешенных точек.

От 3 до 100 тысяч рублей в скором времени могут заплатить государству граждане и юрлица, продающие раков и рыбу за границами отведенных для такой торговли мест. Такие меры предусмотрены законопроектом, который 21 февраля в региональный парламент внес думский комитет по сельскому хозяйству и продовольствию во главе с Александром Живайкиным. Для этого парламентарии предлагают изменить статью 6.1 закона «Об административных правонарушениях на территории Самарской области», исключив из нее как возможную меру административного наказания, а размеры административных штрафов — заметно увеличить.

Диапазон штрафов для физлиц может составить от 3 000 до 4 500 рублей, должностных — от 15 тыс. до 30 тысяч рублей, юрлиц — от 15 тыс. до 45 тысяч рублей. Повторное нарушение увеличивает санкции соответственно до 5 тысяч рублей для граждан и 100 тысяч — для юрлиц. За организацию таких торговых мест штрафы предложено установить в 4 500 рублей — для граждан, 45 тысяч — для должностных лиц, 75 тысяч — для юрлиц. Обосновывая данную инициативу, депутаты ссылаются на многократные сигналы о росте случаев продажи рыбы и раков вне установленных мест.

При этом, принятые в 2013 году санкции слишком мягки, чтобы остановить их бесконтрольный вылов. По заявлению авторов законопроекта, «принятие законопроекта позволит создать дополнительный механизм обеспечения сохранности водных биологических ресурсов», пишет "Самарское обозрение"
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Комментарии



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