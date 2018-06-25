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Мэрия Самары закончила рабочий день досрочно

25 июня 2018 13:44
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Мэрия Самары закончила рабочий день досрочно
 Сотрудники администрации Самары покинули свои офисы уже в полдень.

Так администрация областного центра отреагировала на призыв врио губернатора Дмитрия Азарова сделать сегодняшний день, 25 июня, выходным, в связи с тем, что в 18.00 начнется матч между сборными России и Уругвая. По словам главы региона, «этот матч вызывает колоссальный интерес, и к нам приедут болельщики со всей страны. Многие жители Самары, других городов и районов области захотят посмотреть игру или на стадионе, или в фан-зоне. Я думаю, что руководители самарских предприятий войдут в положение и с пониманием отнесутся к своим трудовым коллективам, сделают сокращенный рабочий день или выходной, если это возможно».

О том, что мэрия сегодня работает только до 12.00, на оперативном совещании в администрации сообщил первый вице-мэр Александр Карпушкин. По его словам, предложение установить именно такой рабочий график исходило от главы города Елены Лапушкиной. «По предложению Елены Владимировны рабочий день в офисном режиме продлится до 12.00, а после 12.00 все задействованные и незадействованные, неважно в каком качестве, переживают, болеют и сжимают кулаки, — сообщил г-н Карпушкин. — Будет время пойти домой переодеться, кто на матч, а кто в фан-зону».

В то же время первый вице-мэр подчеркнул, что все сотрудники должны оставаться на связи. Он напомнил сегодняшнюю программу проведения ЧМ-2018 в Самаре, добавив, что «в любом случае день сегодня будет веселый» и призвал «всех работать задорно, весело и эффективно», пишет СО ОНЛАЙН.
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Комментарии



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