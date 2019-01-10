Мэр Саратова поехал на работу на общественном транспорте и опоздал
10 января 2019 10:00
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Мэр Саратова Михаил Исаев в первый рабочий день после новогодних праздников опоздал на работу, так как ехал на общественном транспорте. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы мэрии города Татьяну Плющеву.
— Да, Михаил Александрович сегодня сел на конечной остановке автобуса маршрута № 6 в Комсомольском посёлке, добирался два с лишним часа до работы. Доехал до Крытого рынка, вышел, пешком прошёл по проспекту Кирова, пришёл в мэрию и немножко задержался на брифинг, который был запланирован, — прокомментировала Плющева.
Сам Исаев провёл совещание, на котором объявил подчинённым выговор за плохую организацию уборки улиц, сообщается на сайте городской администрации. В частности, выговор был вынесен главе администрации Заводского района Сергею Червякову и ответственному сотруднику райадминистрации. Поводом послужила ситуация, сложившаяся в последний день каникул при уборке путепровода на участке одной из улиц.
Глава города настоятельно рекомендовал чиновникам пользоваться общественным транспортом для понимания ситуации на дорогах в часы пик.
— Вы все должны чётко понимать, какая ситуация складывается в городе с уборкой снега, особенно по вашему направлению. Лучший способ — самим на работу и с работы ехать на общественном транспорте, — заявил мэр Саратова на совещании.
На посвящённом уборке снега в зимний период брифинге Исаев отметил, что на сегодняшний день с территории города уже отгружено порядка 200 тысяч кубометров снега. За прошлый год из Саратова было вывезено около 240 тысяч кубических метров снега, пишет Лайф.
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