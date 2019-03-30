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Медведев заявил, что чиновники должны быть готовы к негативу в соцсетях

30 марта 2019 12:55
87
Медведев заявил, что чиновники должны быть готовы к негативу в соцсетях
Премьер отметил, что уже давно ведет социальные сети.

Представителям государственной власти важно быть готовыми к негативу в социальных сетях, в противном случае им не стоит там отвечать на критику, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Мне кажется, просто нужно выработать какой-то такой баланс внутри себя в отношении к тому, о чем тебя спрашивают, и к форме того, как тебя спрашивают. Ну, вот я представляю государственную власть. К власти вообще всегда повышенные требования. Иногда очень жесткие. Власть всегда критикуют - это абсолютно нормально, если ты представляешь власть, неважно на каком уровне, на уровне села или на уровне федерального большого государства, федерального правительства, ты должен быть готов к одному - что тебя не будут хвалить, а тебя будут все время ругать и говорить о том, что "это не работает, это неправильно, здесь вы приняли дурацкое решение, мы ждем совершенно другое". Если ты готов к тому, что будет вот такой поток, то тогда в социальных сетях присутствовать можно, если ты к такому не готов, то лучше отвечать в бумажной форме", - заявил Медведев во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети "ВКонтакте".

Премьер отметил, что уже давно ведет социальные сети, куда пользователи обращаются с просьбами как в уважительной, так и в грубой форме, пишет РИА Новости.

"Я, действительно, стараюсь использовать социальные сети в практической жизни, считаю, что это важно. Не могу сказать, что это всегда легко, тем более что сейчас любой человек... может в социальных сетях задать любой вопрос любому руководителю, у которого есть этот социальный ресурс, в любой форме - иногда в приличной, иногда не вполне приличной. Ну, к этому нужно привыкнуть и быть адекватным в этой ситуации", - заключил Медведев.

Фото pixabay.com
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