Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 9 марта, 12:30
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/03:
USD 65.96
0.12
EUR 74.57
0.15
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Масленица: секреты приготовления вкусных блинов

9 марта 2019 09:15
133
Масленица: секреты приготовления вкусных блинов
Самый пик блинопечения наступает с четверга по воскресенье Масленичной недели.

Масленица на Руси всегда была одним из любимых праздников. Это было прощание с зимой и ожидание весны. С самых древних времён масленичная неделя славилась сытной, обильной пищей. Поскольку блины своей круглой формой напоминали солнечный диск, они и стали главным масленичным угощением. Люди пытались расположить к себе солнце, уговаривали согреть промерзшую землю.

А в христианские времена Масленицу всегда начинают праздновать за неделю до Великого поста. В преддверии длительного Великого поста люди старались вволю полакомиться.
Рецептов блинов существует множество. Их готовят с маслом, со сметаной, с мёдом, с икрой, с рыбой, мясом и овощными начинками, с грибами, едят и без начинки.

Но в любом случае самое главное в блинах - это тесто.
Блины можно готовить на молоке и на кефире, на дрожжах, из самых разных видов муки, и каждый раз это будут разные блины: тонкие, кружевные или пышные, сдобные, с характерным вкусом гречневой муки или кисловатые. Чтобы блины получались вкусными, следует соблюдать определенные правила, сообщает 1001eda.com.
Муку для блинов нужно обязательно просеивать непосредственно перед приготовлением теста. Яйца для блинов должны быть свежими. Яйца перед добавлением в тесто нужно хорошо взбить, причем желтки и белки по отдельности вместе с сахаром.

Соль и сахар перед добавлением в тесто необходимо растворить в небольшом количестве жидкости в отдельной посуде, а затем процедить эту жидкость через сито, чтобы не испортить структуру теста нерастворившимися крупицами соли или сахара.
Чтобы блины получились хорошими, необходимо соблюдать определенный порядок действий. Ни в коем случае не засыпайте только что просеянную муку в жидкую смесь – нужно поступать ровно наоборот: в одну кастрюлю просеять муку, в другой развести жидкие ингредиенты, только потом потом вливать жидкость в муку тонкой струйкой при непрерывном помешивании.
В тесто в самом конце его приготовления добавляют сливочное или растительное масло, причем делать это нужно в меру. Если добавить масло раньше, то тесто будет слишком плотное, упругое и невкусное.
В бездрожжевые блины добавляют соду.

Добавляя в тесто для сладких блинов сахар, не переборщите, иначе блины будут подгорать.
Чтобы дрожжевые блины получились пышными, дрожжевое тесто нужно замешивать на воде, зато замешанное на молоке оно позволяет испечь самые вкусные блины.
Если блины делают на кефире или кислом молоке, то соду гасят отдельно, а в тесто добавляют уже непосредственно перед мукой.

Блины лучше всего выпекать на чугунной сковороде. На раскаленную сковороду наливают половником небольшое количество теста, чтобы блины не были слишком толстыми. При этом нужно быстро поворачивать сковороду, чтобы тесто распределилось по ее поверхности равномерно.

Блины жарят на среднем огне по полминуты с каждой стороны, а затем складывают стопкой на плоское блюдо большего диаметра. Каждый блин смазывают сливочным маслом, а если блины сладкие, можно еще слегка посыпать сахаром.
Получившуюся блинную горку накрывают чистым полотенцем – тогда блины будут «дышать», но при этом не остынут.
Самые вкусные блины нужно есть сразу, пока они не остыли.

Фото: pixabay.com

 


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
9 марта 2019  09:15
Масленица: секреты приготовления вкусных блинов
Масленица: секреты приготовления вкусных блинов
Самый пик блинопечения наступает с четверга по воскресенье Масленичной недели. Социум
132
8 марта 2019  17:29
С борта Международной космической станции.
Олег Кононенко поздравляет всех женщин с 8 марта. Видео
С борта Международной космической станции.  Социум
272
8 марта 2019  16:29
Предположения о возможности развода Собчак и Виторгана появились в декабре, когда пользователи Instagram обратили внимание, что супруги сняли обручальные кольца.
Собчак и Виторган сообщили о расставании
Предположения о возможности развода Собчак и Виторгана появились в декабре, когда пользователи Instagram обратили внимание, что супруги сняли обручальные кольца.   Социум
318
Весь список

Здравоохранение
9 марта 2019  11:44
Врачи рассказали о самых действенных способах борьбы с депрессией без медикаментов.
Врачи рассказали о самых действенных способах борьбы с депрессией без медикаментов
Важно сохранять физическую активность. Здравоохранение
66
8 марта 2019  10:42
Близорукость приобретают от 30% до 50% учащихся ко времени окончания школы Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Близорукость приобретают от 30% до 50% учащихся ко времени окончания школы
Об этом сообщает Роспотребнадзор. Здравоохранение
308
7 марта 2019  13:54
Минздрав предложил изменить правила оказания платных услуг в поликлиниках и больницах
Минздрав предложил изменить правила оказания платных услуг в поликлиниках и больницах
Существующая правовая база не позволяет чётко разграничить, какие услуги граждане могут получить бесплатно. Здравоохранение
385
Весь список
Новости медицины
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
379
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
646
4 января 2019  17:11
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
 При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
524
Весь список
Туризм
6 марта 2019  13:50
Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах
Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах
405 депутатов проголосовали за, несмотря на просьбы Правительства смягчить закон. Туризм
373
28 февраля 2019  12:44
Повышение мастерства экскурсоводов Самарской области пройдет на базе Самарской духовной семинарии
Повышение мастерства экскурсоводов Самарской области пройдет на базе Самарской духовной семинарии
Интерес к теме развития православной культуры и религиозного туризма продолжает расти. Туризм
331
28 февраля 2019  09:56
Россия и Индонезия упростят визовый режим Российские туристы смогут получить многократную туристическую визу на срок до шести месяцев.
Россия и Индонезия упростят визовый режим
Российские туристы смогут получить многократную туристическую визу на срок до шести месяцев. Туризм
238
Весь список
Образование
7 марта 2019  10:25
Стартовал ежегодный конкурс профессионального мастерства «Учитель года Самарской области 2019».
Стартовал ежегодный конкурс профессионального мастерства «Учитель года Самарской области 2019».
В финале областного конкурса участвуют 21 учитель из 13 образовательных округов региона.  Образование
202
6 марта 2019  12:54
Бывшие студенты самарской студентов академии Наяновой рассказали, каково им в новых вузах
Бывшие студенты самарской академии Наяновой рассказали, каково им в новых вузах
Академию лишили аккредитации ещё 1 октября прошлого года. Образование
452
6 марта 2019  10:29
Школьников из Самары бесплатно подготовят к перечневым олимпиадам и проектно-исследовательским конкурсам
Школьников из Самары бесплатно подготовят к перечневым олимпиадам и проектно-исследовательским конкурсам
Среди преподавателей «Майских школ» — ученые и профессора из ведущих российских вузов. Образование
281
Весь список

Культура
7 марта 2019  19:39
Кульминация фестиваля - спектакль
В Самаре завершается масштабный фестивальный проект "Волжские сезоны"
Кульминация фестиваля - спектакль "Князь Владимир" в Самарском театре оперы и балета.  Культура
436
7 марта 2019  13:58
Масленица-2019: проводы русской зимы состоятся в парках и на набережной реки Волга в Самаре
Масленица-2019: проводы русской зимы состоятся в парках и на набережной реки Волга в Самаре
Можно ознакомиться с подробной программой. Культура
511
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
220
Весь список
Мода
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
512
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
984
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
905
Весь список


Видео
7 марта 2019  11:37
Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно.
Происшествия
206
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
747
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
727
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
732
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
1436
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
1276
Весь список

Фоторепортажи
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
220
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
702
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1176
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
912
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2892
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2559
Весь список

Мероприятия
10 март на площади Куйбышева состоится настоящий гастрономический праздник
Масленица-2019: проводы русской зимы состоятся в парках и на набережной реки Волга в Самаре
Илзе Лиепа провела мастер-класс для хореографов Самарской области
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные