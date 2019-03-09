Масленица: секреты приготовления вкусных блинов
9 марта 2019 09:15
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Масленица на Руси всегда была одним из любимых праздников. Это было прощание с зимой и ожидание весны. С самых древних времён масленичная неделя славилась сытной, обильной пищей. Поскольку блины своей круглой формой напоминали солнечный диск, они и стали главным масленичным угощением. Люди пытались расположить к себе солнце, уговаривали согреть промерзшую землю.
А в христианские времена Масленицу всегда начинают праздновать за неделю до Великого поста. В преддверии длительного Великого поста люди старались вволю полакомиться.
Рецептов блинов существует множество. Их готовят с маслом, со сметаной, с мёдом, с икрой, с рыбой, мясом и овощными начинками, с грибами, едят и без начинки.
Но в любом случае самое главное в блинах - это тесто.
Блины можно готовить на молоке и на кефире, на дрожжах, из самых разных видов муки, и каждый раз это будут разные блины: тонкие, кружевные или пышные, сдобные, с характерным вкусом гречневой муки или кисловатые. Чтобы блины получались вкусными, следует соблюдать определенные правила, сообщает 1001eda.com.
Муку для блинов нужно обязательно просеивать непосредственно перед приготовлением теста. Яйца для блинов должны быть свежими. Яйца перед добавлением в тесто нужно хорошо взбить, причем желтки и белки по отдельности вместе с сахаром.
Соль и сахар перед добавлением в тесто необходимо растворить в небольшом количестве жидкости в отдельной посуде, а затем процедить эту жидкость через сито, чтобы не испортить структуру теста нерастворившимися крупицами соли или сахара.
Чтобы блины получились хорошими, необходимо соблюдать определенный порядок действий. Ни в коем случае не засыпайте только что просеянную муку в жидкую смесь – нужно поступать ровно наоборот: в одну кастрюлю просеять муку, в другой развести жидкие ингредиенты, только потом потом вливать жидкость в муку тонкой струйкой при непрерывном помешивании.
В тесто в самом конце его приготовления добавляют сливочное или растительное масло, причем делать это нужно в меру. Если добавить масло раньше, то тесто будет слишком плотное, упругое и невкусное.
В бездрожжевые блины добавляют соду.
Добавляя в тесто для сладких блинов сахар, не переборщите, иначе блины будут подгорать.
Чтобы дрожжевые блины получились пышными, дрожжевое тесто нужно замешивать на воде, зато замешанное на молоке оно позволяет испечь самые вкусные блины.
Если блины делают на кефире или кислом молоке, то соду гасят отдельно, а в тесто добавляют уже непосредственно перед мукой.
Блины лучше всего выпекать на чугунной сковороде. На раскаленную сковороду наливают половником небольшое количество теста, чтобы блины не были слишком толстыми. При этом нужно быстро поворачивать сковороду, чтобы тесто распределилось по ее поверхности равномерно.
Блины жарят на среднем огне по полминуты с каждой стороны, а затем складывают стопкой на плоское блюдо большего диаметра. Каждый блин смазывают сливочным маслом, а если блины сладкие, можно еще слегка посыпать сахаром.
Получившуюся блинную горку накрывают чистым полотенцем – тогда блины будут «дышать», но при этом не остынут.
Самые вкусные блины нужно есть сразу, пока они не остыли.
Фото: pixabay.com
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