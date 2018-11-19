"Мама-предприниматель" в Самаре - открыт прием заявок на федеральный образовательный проект для мам

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В Самаре стартует федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель», цель которого – помочь молодым мамам начать собственное дело и воплотить в жизнь свои бизнес-идеи. Принять участие в программе могут женщины в декретном отпуске, матери несовершеннолетних детей, а также женщины, находящиеся на учете в службе занятости.Бесплатное обучение проходит в форме пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительный этап обучения – конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница в каждом из городов проекта получает грант в размере 100 000 рублей от фонда «В ответе за будущее».Тренинги в рамках программы пройдут с 3 по 7 декабря. На данный момент идет активный сбор заявок на участие в программе, подать заявку можно на сайте http://mama-predprinimatel.ru/ до 27 ноября.

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