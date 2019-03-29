Малыши Самарской губернии приняли участие в акции «Возродим библиотеку»

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В преддверии Международного дня детской книги, который отмечается 2 апреля, юная помощница пресс-службы облглавка МВД России #КрохаПолли в социальных сетях попросила детей, проживающих в губернии, поделиться книгами со сверстниками из Чеченской республики.Не только малыши с радостью откликнулись на призыв «Будь добрым с детства!». Объединение детских библиотек Тольятти также объявило сбор книг для передачи в веденскую библиотеку, шефство над которой осуществляют сотрудники органов внутренних дел Самарского гарнизона.В настоящее время порядка сотни книг именно детской тематики упаковано и ждет отправки к «месту службы».ГУ МВД России по Самарской области благодарит жителей губернии, откликнувшихся на призыв помочь в сборе книг.Напоминаем, что благотворительная акция «Возродим библиотеку» продолжается! Наверняка, в каждом доме, найдутся книги, которые уже не раз были прочитаны.Книги для передачи можно принести (не в ветхом состоянии) любого жанра и переплета, кроме религиозного содержания в Культурный центр при ГУ МВД России по Самарской области (ДК им. Ф.Э. Дзержинского) по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, 46 (можно оставлять на вахте).Жителей губернии, изъявивших желание участвовать в акции, но не имеющих возможности транспортировать печатную продукцию, просьба обращаться по телефонам: +7 (846) 278-13-39, сот. 8-999-701-02-33, 8-999-701-00-44.