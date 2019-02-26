Максим Токаренко: «Цифровизация становится ключевым фактором роста экономики»
26 февраля 2019 12:40
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20 февраля Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию, назвал задачей ближайших лет организацию повсеместного доступа к высокоскоростному Интернету и заявил о необходимости запустить в России 5G. Как считает один из ведущих телеком-операторов 63 региона, эта задача вполне выполнима.
«К 2021 году вклад цифровой экономики в ВВП может составить до 10%, - сообщил «ВК» директор Самарского отделения компании «МегаФон» Максим Токаренко. - Для развития этого сектора государство планирует выделить более 2 трлн рублей за 5 лет. В то же время нельзя не отметить, что самым глобальным и уникальным может стать вклад в процесс цифровизации сетей 5G - ведь это качественно новый уровень передачи данных».
По мнению Токаренко, неотъемлемой частью развития цифровой экономики сегодня становится развитие «Умных городов». Это новые цифровые решения, которые позволяют улучшать жизнь горожан, решать проблемы с транспортной загруженностью, безопасностью, загрязнением окружающей среды. «Уже 30-40% населения крупных городов в мире, в том числе Москвы, пользуются такими решениями. Прогноз роста мировой выручки от систем «Умного города» составляет $2,5 трлн к 2025 году, с ежегодным темпом прироста более 18%. И именно для того, чтобы обеспечить качественный уровень связи для реализации этого проекта, нужны сети 5G. Это неотъемлемый элемент инфраструктуры нового поколения».
Безусловно, развитие данных систем потребует наличия технологической инфраструктуры, в том числе большого количества сенсоров и датчиков на базе «интернета вещей», развитой системы связи и высокоскоростного доступа в Интернет, а также наличия опыта в облачных вычислениях и продвинутой аналитике на основе Big Data. И здесь также необходимы сети 5G.
«МегаФон» обладает уникальным набором компетенций, активов и партнеров в совокупности с большим опытом реализации крупных высокотехнологичных проектов, - говорит Токаренко. - Все это позволяет нам активно участвовать в создании инфраструктуры и решений, необходимых для функционирования элементов «Умного города».
«МегаФон» также вносит свой вклад в развитие сетей 5G, которые особенно важны для обеспечения роста умных городов. Например, уже в 2018 году мы неоднократно демонстрировали тестовые зоны сети нового поколения. Так, во время чемпионата мира был проведен запуск беспилотных электробусов на сетях 5G в Казани и первая прямая трансляция матча в формате VR с использованием 5G. По нашему мнению, развитие нового стандарта в России должно происходить не по географическому признаку, как это было с сетями предыдущих поколений, а по принципу решения задач ключевых отраслей: энергетики, транспорта и так далее».
Чтобы наиболее успешно реализовать проект внедрения 5G в России, в существующих рыночных условиях самым выгодным и логичным вариантом внедрения нового стандарта, по мнению Максима Токаренко, должна стать кооперация нескольких игроков.
«МегаФон» уже подписал соглашение о сотрудничестве с «Ростелекомом», ведет работу по развертыванию сетей 5G и открыт для сотрудничества с другими участниками рынка. Наиболее важным в настоящий момент мы видим вопрос участия сильного единого переговорщика от отрасли по самым актуальным вопросам - высвобождению диапазонов и их конверсии в рамках разворачивания сетей 5G», - говорит директор Самарского отделения телеком-оператора.
Фото: Дмитрий Бурлаков
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