MEDIA FUTURE 2018: недвижимость является локомотивом развития самарского медиарекламного рынка
31 октября 2018 14:09
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30 октября в Самаре прошла первая отраслевая конференция «MEDIA FUTURE 2018», в рамках которой эксперты ведущих российских медиакомпаний обсудили современные технологии, тренды и состояние рекламного рынка России и Самары.
Директор дивизиона «Поволжье» компании «Регион Медиа» Сергей Ежов рассказал об истории возникновения и развития компании «Регион Медиа» в Самаре, а также, ссылаясь на данные Аналитического Центра НСК (АЦ НСК), представил обзор регионального рекламного рынка. «В первом полугодии 2018 года объем рекламного рынка Самары составил свыше 700 млн рублей. По оценкам наших коллег из НСК средний размер рекламного бюджета увеличился на 13%, что является довольно неплохим показателем для регионального рынка», - отметил Сергей Ежов.
Директор по маркетингу компании «Нектар» Елена Коренькова рассказала о проведённой комплексной рекламной кампании в телевизионной и интернет среде. «Возможности digital среды позволяют получить полноценное представление о параметрах целевой аудитории и применить конкретные инструменты таргетирования, что повышает эффективность рекламной кампании».
Большой интерес аудитории вызвало выступление начальника отдела маркетинга компании «Древо» Светланы Кучерявой, которая рассказала об опыте продвижения проекта «Южный город». «Ключевым каналом маркетинговой коммуникации при продвижении бренда стало телевидение. В результате ее реализации нам удалось повысить уровень знания бренда среди покупателей до 99%, а уровень положительного имиджа достиг 68%».
Модератор конференции – руководитель отдела по работе с интернет-проектами АО «Регион Медиа» Екатерина Емельянова прокомментировала макроэкономическую ситуацию в России и Самаре, а также порекомендовала рекламодателям обратить пристальное внимание на мобильные версии сайтов, ввиду значительного роста мобильного интернет-потребления в России.
Ведущий эксперт отдела социологических исследований НСК Анна Воронцова выступила с темой «Современные медиа практики, тренды медиапотребления, мифы медиарынка». Она познакомила аудиторию с теорией телевизионных измерений, а также привела примеры исследований телесмотрения из опыта работы российской компании Mediascope и международных компаний. На вопрос об отличии российского телепотребления от американского, где превалирует адресное телевизионное вещание, эксперт НСК ответила: «Адресность современного телевидения сегодня связна с тем, что доставка преимущественно цифровая, а цифровой способ доставки контента и рекламного сообщения всегда адресный, будь то локация или специфическая целевая аудитория».
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