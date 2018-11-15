Лётчик-космонавт РФ Олег Кононенко успешно сдал «космические экзамены»

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Один из самых важных и ответственных этапов подготовки к космическому полёту успешно завершен – в ЦПК прошли экзаменационные комплексные тренировки (ЭКТ) основного и дублирующего экипажей МКС-58/59.Позавчера дублирующий экипаж МКС-58/59 (Александр Скворцов, Лука Пармитано и Эндрю Морган) проходил экзаменационную тренировку по выполнению элементов программы полёта на транспортном пилотируемом корабле «Союз», основной (Олег Кононенко, Давид Сен-Жак и Энн МакКлейн) – на тренажёре российского сегмента Международной космической станции. А вчера они поменялись местами.В циклограмму «полёта» для участников основного экипажа инструкторы ввели ряд неполадок, содержащихся в экзаменационном билете. Так, аварии радиотехнических систем «КУРС-1» и «КУРС-2» на дальности 5 км привели к выполнению ручного сближения, а разгерметизация пневмосистемы комбинированной двигательной установки по высокому давлению привела к необходимости выполнения срочного спуска. Олег Кононенко, Давид Сен-Жак и Энн МакКлейн своевременно обнаружили все нештатные ситуации и оперативно их парировали.Дублирующему экипажу сегодня предстояло найти правильное решение при выходе из таких нештатных ситуаций, как нарушения в работе системы «Электрон», неполадки в работе ассенизационно-санитарного устройства (АСУ), отсутствие связи между российским и американским сегментами. Космонавт и астронавты также провели манёвр увода МКС от космического мусора и отработали действия при возникновении ликвидируемого пожара на российском сегменте станции.Действия обоих экипажей МКС-58/59 во второй день комплексных тренировок были высоко оценены экзаменационной комиссией, которая отметила профессионализм, прочные теоретические знания и практические навыки, слаженность и правильность их работы, сообщает Роскосмос.