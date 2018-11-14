Лучшие бизнес-идеи представят старшеклассники Самарской области в рамках подведения итогов конкурса «Потенциал»

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В четверг, 15 ноября в 19.00 в коворкинг-центре FUTUROOM (г.Самара, ул.Галактионовская, д.118а, лекторий 1 этаж) состоится подведение итогов конкурса «Потенциал». Это конкурс бизнес-идей для старшеклассников, который уже в четвертый раз проходит в Самарской области в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель».Команда программы в октябре 2018 года провела более 20 открытых уроков в школах области, которые включали презентацию о конкурсе, бизнес-викторину или встречу с предпринимателем Самарской области. Юные предприниматели в рамках подготовки к конкурсу посещали мастер-классы по ораторскому мастерству, сессии по поиску бизнес-идеи и доработке уже имеющегося проекта, класс по маркетингу и занятия по искусству самопрезентации, а также прошли курс подготовки презентаций.Конкурс собрал более 80 заявок. В финале конкурса порядка 20 ребят представят свои проекты, оценят которые действующие предприниматели, выпускники Программы и эксперты, которые сотрудничают с «Ты — предприниматель» в Самарской области.Выступления участников оцениваются по четырем параметрам:● уровень проработанности бизнес-идеи;● востребованность представленного продукта или услуги на рынке;● готовность к реализации;● качество презентации.Все участники конкурса получат призы и подарки. По традиции ими станут предметы с символикой программы и книга о самоопределении – «Операция “ТЫ”. Гайд молодого бизнес-гения». Победители конкурса, которые займут первые 3 места по итогу голосования жюри, получат крутые гаджеты, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com