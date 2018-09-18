«Левого» Забиваку в Самаре таможенники не пустили на праздник большого футбола

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По окончании такого масштабного мероприятия, как Чемпионат мира по футболу, принято подводить итоги. Самарские таможенники в копилку работы по выявлению контрафактной продукции могут внести отличные результаты деятельности по обнаружению «серых» товаров с официальной символикой чемпионата.Еще до начала игр, в апреле 2018 года, службой таможенного контроля после выпуска товаров были выявлены более двух тысяч чехлов для телефонов, 350 из которых маркированы товарными знаками Международной федерации футбольных ассоциаций. На телефонных аксессуарах был изображен и сам символ праздника большого футбола – волчонок Забивака. Такой симпатичный футбольный талисман мог бы порадовать как ребенка, так и взрослого, но в данном случае символ праздника применялся незаконно.На запрос Самарской таможни о чехлах на телефоны с изображением Забиваки, федерация ответила однозначно, что данные товары никогда не были произведены правообладателем или уполномоченными на то лицами. FIFA обратилась в таможню с заявлением о направлении материалов дела в суд, признавая действия производителя и перевозчика противоправным. Поддельную продукцию с символикой FIFA Самарская таможня выявила и в дни проведения чемпионата. Масштабная партия, около 25 тысяч единиц, предназначалась для реализации на крупнооптовых рынках Москвы и Сочи. Благодаря оперативным действиям самарских таможенников лимонад и игрушки, за потребительскую безопасность которых никто не поручится, не дошли до потребителя. Теперь горы изъятой из оборота продукции хранятся на складе таможни и ждут решения суда.По изъятой «левой» продукции с символикой FIFA будут возбуждены административные и уголовные дела, предотвращен ущерб правообладателю d миллионы рублей.В сравнении с прошлым годом количество обнаруженной Самарской таможней контрафактной продукции выросло. За весь 2017 год было выявлено порядка 100 тысяч единиц контрафакта, в этом году только за первое полугодие — уже почти в два раза больше.Так, с января по июль 2018 года самарские таможенники проверили примерно две тысячи грузовых автомобилей, которые везли продукцию через Самарскую область, и изъяли более 160 тысяч единиц товаров с признаками контрафакта, 15% из которых были маркированы товарными знаками Международной федерации футбольных ассоциаций, сообщает пресс-служба таможни.