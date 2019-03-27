Леонид Симановский проведет прием граждан в Самаре

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28 марта заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонид Симановский проведет прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.В частности, разговор с жителями Самарской области пойдет в рамках национального проекта «Экология», «Жильё и городская среда», «Здравоохранение», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Среди приглашенных участников в решении и принятии мер по обращениям граждан - представители министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, жилищной государственной инспекции Самарской области, Росприроднадзора по Самарской области, депутат Собрания представителей г.п. Волжский Красноярского района, Администрации м.р. Красноярский, Администрации г.о. Самара, представители управляющих компанийБудет поднят вопрос о законности выделения участка для полигона ТКО «Северо-Восточный».Помимо этого, жильцы дома №124 Зубчаниновское шоссе просят оказать содействие в капитальном ремонте крыши.Дом был включен в список «Региональной программы на капитальный ремонт» на 2017 г.Потом сроки были перенесены. Состояние крыши неудовлетворительное. В результате чего ежегодно во время таяния снега и дождей происходит затопление квартир на верхних этажах и подъездах.