Куйбышевский район Самары отметил свое 75-летие

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В четверг, 6 сентября, в обновленном ДК «Нефтяник» прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 75-летию Куйбышевского района. Поздравить куйбышевцев с юбилеем приехали Глава региона, и.о. министра культуры РФ, Глава Самарыи заместитель председателя совета при Губернаторе по вопросам стратегического развитияПосле знакомства с ДК «Нефтяник» Николай Малаков выразил благодарность областным и муниципальным властям за поддержку сферы культуры, уникальных объектов и памятников Самарской области:«Я побывал во многих регионах, но такого трепетного??? отношения к нашей отрасли нигде не встречал», — заметил и. о. министра культуры РФ.Напомним, что ремонт «Нефтяника» проводился на основе частно-государственного партнерства. За счет средств областного, муниципального и частного бюджетов заменена кровля, проведены работы по ремонту фасада и сцены, гидроизоляции балконов и подвала, заменены системы отопления, вентиляции и электрики, проведены отделочные работы внутри помещений, а также созданы условии для маломобильных граждан.«В последнее время власти очень многое делают для того, чтобы в нашем любимом городе было не только где работать, но отдыхать — создаются все условия для комфортной жизни. Мы обустраиваем новые общественные пространства, приводим в порядок исторические здания. На встрече с Президентом я поднимал этот вопрос, и Владимир Владимирович Путин поддержал нашу инициативу по реализации пилотного проекта восстановления всего исторического центра Самары», — рассказал Дмитрий Азаров.Глава региона добавил, что абсолютное большинство жителей другими глазами посмотрели на свой город, заново влюбились в Самару:«Рад, что Куйбышевский район не остался в стороне. После реконструкции открылся стадион «Нефтяник», строятся новые дороги. А в ближайшие два года завершится проект, о котором мечтали жители нашего города десятилетиями — будет введен в эксплуатацию мост через реку Самара», — сказал Дмитрий Азаров.Завершилась официальная церемония чествованием лучших людей района. Благодарностью Главы города и Губернатора Самарской области были отмечены ветераны труда, работники сферы медицины, образования и общественные деятели, сообщает пресс-служба горадминистрации.«Что такое юбилей района? Это, в первую очередь, праздник тех людей, которые стояли у истоков его создания, занимались его развитием, и тех молодых ребят, которое сейчас живут, учатся и работают на территории района, - обратилась Елена Лапушкина к присутствующим. – 75 лет для района – это подростковый возраст, и впереди нас однозначно ждет только развитие и расцвет. Спасибо вам за ваше трудолюбие, искренность и жизнелюбие».