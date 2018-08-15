Куйбышевские железнодорожники провели день безопасности в детском оздоровительном лагере «Услада»

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В целях предотвращения несчастных случаев с детьми и подростками на железнодорожном транспорте работники Куйбышевской дирекции инфраструктуры совместно с сотрудниками транспортной полиции организовали профилактическое мероприятие в детском оздоровительном лагере «Услада».В рамках мероприятия для детей была организована викторина об основах безопасного поведения на железной дороге и концерт с песнями и подвижными играми. В интерактивной форме детям разъяснили правила поведения вблизи путей. Особо внимание обратили на то, что несовершеннолетним не рекомендуется находиться на железной дороге без сопровождения взрослых, при переходе через пути необходимо вынимать наушники и снимать капюшоны, никогда не залазить на вагоны и не пытаться прикоснуться к проводам.Куйбышевская железная дорога проводит масштабную работу по профилактике травматизма среди несовершеннолетних. На регулярной основе проводятся уроки безопасности для школьников, экскурсии на предприятия магистрали, различные профилактические акции.Профилактическая работа дает видимые результаты: за 7 месяцев 2018 года на Куйбышевской железной дороге число случаев травмирования несовершеннолетних снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза (с 6 до 3 случаев), в том числе со смертельным исходом с 4 до 2 случаев. Но даже единичный случай – это человеческая трагедия.Руководство дороги призывает детей и взрослых к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и напоминает, что железная дорога является объектом повышенной опасности.