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Кружка пива «На Дне» в Самаре подорожала почти в два раза

15 июня 2018 13:48
Кружка пива «На Дне» в Самаре подорожала почти в два раза
Повышение цены ввели только на время Чемпионата мира по футболу.

С 15 июня кружка светлого «Жигулевского» в баре «На Дне» стоит 150 рублей, информацию «Большой Деревне» подтвердили сотрудники заведения.

Повышение цены ввели только на время Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, после окончания игр мундиаля цена снова станет прежней — 85 рублей за кружку. Цена на разливное пиво осталась прежней — 74 рубля за литр.

Отметим, перед чемпионатом бар «На Дне» реконструировали — здание полностью перестроили, киоски с рыбой и сыром-косичкой снесли, а на углу появился памятник пивовару.
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Комментарии



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