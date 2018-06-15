Кружка пива «На Дне» в Самаре подорожала почти в два раза
15 июня 2018 13:48
С 15 июня кружка светлого «Жигулевского» в баре «На Дне» стоит 150 рублей, информацию «Большой Деревне» подтвердили сотрудники заведения.
Повышение цены ввели только на время Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, после окончания игр мундиаля цена снова станет прежней — 85 рублей за кружку. Цена на разливное пиво осталась прежней — 74 рубля за литр.
Отметим, перед чемпионатом бар «На Дне» реконструировали — здание полностью перестроили, киоски с рыбой и сыром-косичкой снесли, а на углу появился памятник пивовару.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
15 июня 2018 13:48
Повышение цены ввели только на время Чемпионата мира по футболу. Социум
0
15 июня 2018 13:39
Созданы три пункта транспортной помощи. Социум
0
15 июня 2018 12:14
Ему присвоили историко-мемориальный статус. Социум
0
Здравоохранение
14 июня 2018 12:07
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
0
13 июня 2018 10:54
Главный донорский праздник будет наполнен различной футбольной и донорской атрибутикой. Здравоохранение
0
9 июня 2018 11:48
Медики на семинаре продемонстрируют навыки оказания неотложной офтальмологической помощи. Здравоохранение
0
Новости медицины
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
153
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
134
3 мая 2018 19:17
Особой формой осложнений инфекционно-воспалительных патологий пищеварительной системы или других органов является формирование абсцессов. Новости медицины
182
Туризм
14 июня 2018 09:32
Изменения введены на время чемпионата мира по футболу. Туризм
0
13 июня 2018 19:50
Греция – невероятно красивая страна, известная своей историей и бесконечной красотой архитектуры. У всех Греция ассоциируется с Афинами, монастырями из... Туризм
0
13 июня 2018 11:06
Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и апартаментов. Туризм
0
Образование
15 июня 2018 13:44
Появилось соответствующее постановление. Образование
0
14 июня 2018 11:54
Опорный университет объявляет конкурс инновационных идей и проектов. Образование
0
13 июня 2018 10:49
Всего на конкурс поступило 3 654 заявки. Образование
0
Культура
15 июня 2018 11:21
В этом году тема Литературной ночи в Самаре приурочена к 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского. Культура
0
14 июня 2018 13:55
Они обозначат здания в стиле модерн. Культура
0
14 июня 2018 13:22
Все фильмы демонстрируются на оригинальном языке с русскими субтитрами. Культура
0
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
694
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
998
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
945
Видео
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
0
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
0
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
537
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
445
28 апреля 2018 10:53
Скорее всего, это сом. Социум
910
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
0
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
421
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
699
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
874
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
597
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1962
Мероприятия