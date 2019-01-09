Котокафе и контактные зоопарки в Самаре: какое будущее их ждет?

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Документ вступает в силу с 1 января 2020 года и предусматривает создание специальных приютов, запрещает бои с участием животных и их умерщвление.Кроме того, вводится запрет на контактные зоопарки в торговых центрах и содержание животных в барах и ресторанах. Возникает вопрос, какая судьба ожидает контактные зоопарки и зоокафе нашего города?На данный момент в Самаре насчитывается более десяти контактных зоопарков и два кото-кафе. Корреспондент НИА Самара обратился в некоторые из них с вопросом - что они ждут от нового закона?Директор кото-кафе «Чукотка»«Мы все ждали этот закон более 10 лет и верим, что он улучшит положение животных в нашей стране. Это первый шаг к нормальной правовой базе в сфере защиты животных.Наше кото-кафе - это не контактный зоопарк, это, прежде всего, место поиска хозяев для питомцев приюта. Поэтому, мы считаем, что закон не повлияет на нашу работу в негативном смысле.Наши цели и условия содержания животных сильно отличаются от целей и условий контактных зоопарков».Таким образом, кото-кафе фактически ищет хозяев для приютских животных, а не делают из этого чистый бизнес. Но закон есть закон, как дальше будут развиваться события, покажет только время.Еще одно мнение высказал исполнительный директор контактного зоопарка «Хижина енота»«Я плохо отношусь к любым ограничивающим бизнес законам. Считаю, что запрет контактных зоопарков - это чистое лоббирование интересов зоопарков государственных. Условия жизни животных тут играют самую малую роль.Как повлияет закон на нас – пока не ясно. В законе написано: животное должно иметь место, чтобы укрыться, если ему надоест контакт с человеком. Енот - любопытное животное! Енот всегда сам инициатор контакта. Наши гости только заходят в комнату - еноты сразу же прыгают на них из любопытства, потому что, во-первых человек - это потенциальное дерево, и енот хочет на него вскарабкаться, во-вторых у человека есть карманы, которые надо проверить на содержимое, что-то оторвать или украсть. Если енот захочет спать - он уйдет в вольер и будет спать. Будить или обижать енотов, мы запрещаем, ведь это опасно. Именно поэтому у нас только индивидуальные посещения маленькими группами людей и обязательно в присутствии инструктора.В целом - енота невозможно замучить, он сам кого хочешь замучает.Что же касается больших контактных зоопарков в ТЦ - видимо, придется отдавать предпочтение более социализированным животным и делать для них вольеры с укрытиями, чтобы «вписаться» в закон.В заключение, хочу сказать, что мы не одобряем крупные контактные зоопарки с беззащитными и глупыми животными или животными, которые не приспособлены жить в неволе. Но, что касается енотов, то они давно разводятся в неволе официальными и легальными питомниками и продаются частным лицам и в зоопарки. В неволе их срок жизни в 3-4 раза больше, чем в дикой природе. Енот отлично живет в домашних условиях, поэтому наш выбор пал на этих животных».Также наш корреспондент поинтересовался мнением представителей самарского государственного зоопарка. Его обширная коллекциня насчитывает 1500 особей животных, относящихся к 236 биологическим видам, в том числе амурский тигр, дальневосточный леопард, африканский лев, чёрный ягуар, бурый медведь, обезьяны, павлины и другие.На наши вопросы согласилась ответить заведующая отделом «Науки и просвещения»«Сложно сейчас говорить что-то конкретное. Закон только принят и вступит в силу только в 2020 году. Надеюсь, что он повлияет на граждан в лучшую сторону и люди будут более ответственно относиться к содержанию животных дома.Хотелось бы, чтобы прекратилось это безобразие с совиными кафе (и прочими) и контактными зоопарками, где на животных просто зарабатывают деньги и совершенно не думают о безопасности животных и посетителей (особенно детей), не говоря уже о состоянии здоровья животных.Я думаю, что на работу зоопарка закон тоже повлияет в лучшую сторону. Люди перестанут посещать контактные зоопарки и "заглаживать" животных до обморочного состояния. Будут чаще приходить в государственные зоопарки, где людей учат понимать животных, бережно к ним относиться и любоваться, наблюдая за ними. Контакт с животными в зоопарках тоже присутствует, только он ограничен и под присмотром квалифицированных специалистов, которые всегда объяснят, как общаться с животным, чтобы ему не навредить и получить взаимное удовольствие от общения».А пока надеемся, что закон, вступив в силу, принесет как можно больше блага нашим меньшим братьям.Автор статьи: Мария Решетова