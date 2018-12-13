Космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев успешно совершили выход в открытый космос

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Космонавты Роскосмосауспешно выполнили операцию по выходу в открытый космос. Они обследовали внешнюю поверхность Международной космической станции и корабля "СоюзМС-09", - сообщает Роскомос.Космонавты обнаружили отверстие на внешней поверхности бытового отсека корабля, которое не несёт опасности. 20 декабря экипаж «Союза» планирует вернуться с материалами обследования поверхности корабля.Фото Роскосмоса.