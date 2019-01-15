Команды движения «Самарский КВН» выступают на международном фестивале в Сочи

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Международный союз КВН совместно с телевизионным творческим объединением АМиК с 12 по 25 января 2019 г. проводит в г. Сочи «ХХХ международный фестиваль команд КВН «КиВиН – 2019».Самарскую область на фестивале представляет оргкомитет Движения «Самарский КВН», а также 8 команд КВН:«Волжане СамГТУ» - Самарский государственный технический университет;«Взгляд Леонида Каневского» - Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева;«Антон Палыч» - Самарский государственный медицинский университет;«Сборная спортфака» - Самарский государственный социально-педагогический университет;«Неваляшка» - Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева;«Тронулись» - Самарский государственный университет путей сообщения;«2х2» - Самарский университет;«Юность» - г. Отрадный;«Особый случай» - Самарский государственный технический университет.Фестиваль стартовал с выступления команд, отыгравших сезон 2018 года в телевизионных «Высшей лиге» и «Премьер-лиге» Международного союза КВН. В 2018 году Самарскую область в «Премьер-лиге КВН» представляла команда «Волжане – СамГТУ». Ребята продемонстрировали свое выступление, вызвав бурные овации зала и высокую оценку редакторско-режиссерской группы.Выступление остальных команд, представляющих наш регион, запланированы на ближайшие дни, сообщает горадминистрация.